Двама шестокласници от Видин намериха и върнаха портмоне с 350 евро. Момчетата от основно училище „Свети Климент Охридски" предадоха документите и парите в полицията. Благодарение на честната постъпка на Любомир Пламенов и Максим Дафинов собственичката получи обратно изгубените пари и документи. Това съобщи за БТА директорът на училището Теодора Ганчева.

Момчетата попаднали случайно на портмонето, докато отивали да си купят храна. Без да се колебаят, решили да потърсят съдействие от полицията. Служителите установили самоличността на собственичката по документите и се свързали с нея. Жената дошла да благодари лично на децата за постъпката им, разказали шестокласниците пред своите учители.

"Тези пари не са наши и щом не са наши, няма нужда да ги взимаме. Те може да са необходими на жената за лекарства, ако е болна, или за храна", обяснили момчетата.

"Изключително горда съм с тяхната постъпка. Това е доблестен жест, достоен за подражание. Казах им, че тяхната честност и човечност струват много повече от парите в портмонето", каза директорът на училището Теодора Ганчева, която посочи двете момчета като пример за връстниците си.