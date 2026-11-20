Състоянието на ловчанския митрополит Гавриил се е влошило критично, след приемането му в болница с остър панкреатит на 4 ноември.

Преди две седмици ловчанският митрополит бе поставен в изкуствена кома във ВМА.

Той е настанен в лечебното заведение заради критични усложнения и съпътстващи тежки проблеми с панкреаса. Митрополитът е под изкуствена белодробна вентилация, като лекарите в болницата се борят за живота му.

От страницата "Христоносци" призоваха за молитви за изцелението на Гавриил. Ето какво пишат оттам:

"Братя и сестри в Христа,

Обръщаме се към всички православни християни с гореща молба за усърдна и сърдечна молитва за здравето и изцелението на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил. Както е известно, Владиката бе приет в болница с остър панкреатит и поставен в изкуствена кома, а вчера постъпи съобщение, че състоянието му се е влошило критично. Според свидетелството на близки до него то е по-тежко дори от първоначалното.

В този тежък час нека обединим своите молитви пред Всемилостивия Господ – Лекаря на душите и телата, и пред Неговата Пречиста Майка. Нека просим Всевишния да укрепи телесните и духовните сили на Негово Високопреосвещенство, да му дарува милост, скорошно и пълно оздравяване и да го върне към неговото ревностно архипастирско служение за благото на родната ни света Църква.

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и изцели Твоя раб, Високопреосвещения митрополит Гавриил!"

Митрополит Гавриил е сред най-авторитетните, разпознаваеми и дългогодишни духовници на Българската православна църква, оставил дълбока следа в съвременната църковна история на страната с мащабната си духовна, просветна и благотворителна дейност. Сред неговите най-значими инициативи е изграждането на величествения катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Ловеч. Гавриил е ловчански митрополит от 2001 г. насам и е сред влиятелните и уважавани архиереи в Българската православна църква (БПЦ). Гавриил е на 76 години, като напоследък се бори със здравословни проблеми.

В обществото и църковните среди владиката е дълбоко уважаван и с това, че в продължение на години е сред най-верните и ревностни пазители на тайната на Благодатния огън от Йерусалим. Той лично присъства три пъти на неговото слизане и вземане на Божи гроб в навечерието на Възкресение Христово, за да го донесе на българска земя."