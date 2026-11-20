На територията на област Добрич към момента има регистрирани 4 огнища на шарка по овцете и козите, възникнали в животновъдни обекти - в района Шабла, в село Безмер, община Тервел, в село Коритен, община Крушари, за периода от 27 октомври до 19 ноември.Броят на овцете, отглеждани в област Добрич, е приблизително 27 000, а на козите – 2000. Общият брой животновъдни обекти на територията на област Добрич, в които се отглеждат овце, са 168 ферми и 536 лични стопанства. Най-много са в общините Тервел, Крушари, Добрич, Добричка и Генерал Тошево.Към момента няма решение за предприемане на ваксинация срещу шарка по овцете и козите, съобщават от Българската агения по безопасност на храните.

„Увеличаващите се огнища в региона определено притесняват животновъдите. Няма спокойни дни, става дума за поминък.", каза Добромир Станков, овцевъд в село Чернооково, чието стадо е над 400 овце. „За ваксинация на животните съм", категоричен е той. „Стадото е в перфектно здраве, след месец започва агнилната кампания. Не пускам хора и транспортни средства във фермата", добави той.

."Все повечето огнища на шарка по овцете и козите в Добричко не е голям проблем, огромен проблем е.Според мен, причината е, че държавата не разрешава ваксинация на животните", заяви Даниел Георгиев, който отглежда 200 овце в село Миладиновци.„При тази ситуация се пазим да няма външни контакти с фермата. Всеки се спасява поединично. Решението е държавата да разреши ваксинацията", добави Георгиев. "Овцете са добре, подготвяме се за зимата, има достатъчно храна", каза още той.