"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Случи се нещо, което бе очаквано - да изберем състав на Висшия съдебен съвет. Не сме правили сглобка или сделка за избора. Това е много добре изигран тактически ход от "Прогресивна България". Ако не бяхме променили закона за съдебната власт, щяхме да изпаднем в цайтнот".

Това каза заместник-председателят на ПГ на „Прогресивна България" Слави Василев в предаването "Още от деня" по БНТ.

"Тази процедура за избор изисква 160 гласа. Ние ги нямаме. Няма как да правим с ГЕРБ и ДПС съдебна реформа. Затова гласувахме заедно с ПП-ДБ. Единият вариант беше да направим реформа, а другият - нищо. Затова го изиграхме тактически така нещата - да разширим ветрилото. И да изберем най-подходящите кандидати", каза Василев.

Той е наясно, че различията между неговата партия и ПП и ДБ ще останат.

"Нормално е тези кандидати да са наши, тъй като хората на 19 април ни избраха", каза още заместник-председателят на ПГ на „Прогресивна България".

Старите кръгове няма да изберат нов главен прокурор, увери Василев. Днешната стъпка е първата към реформата, уточни още той. "Така спираме задкулисните договорки".

Самият той отказа да коментира евентуална номинация за главен прокурор.

"Няма как да се промени нещо изведнъж. Както в съдебната система, така и в други направления. До този момент ние газихме пожари. И сега започваме да покажем на избирателите как ще променим държавата", каза Василиев и описа бюджета за 2027 г. като "малко чудо".

Според него българите няма да станат по-бедни, а има перспектива да са по-богати през следващата година.

"Опозицията може да стои, да гледа и да ръкопляска какво правим", добави още Василев.

По отношение на ударите в Черно море заместник-председателят на ПГ на „Прогресивна България" заяви, че страната ни не иска да участва в разгарянето на пожара.

"Ние гледаме нашите интереси. Да запазим спокойствието и мира, ако в възможност".