Седем са посочени от ПБ, четирима - от ПП и ДБ

Изборът се случва 4 г. след края на мандата на настоящия състав на кадровия орган

С преговори (по ПБ) или сглобка (по ГЕРБ) парламентът избра своите 11 във ВСС

След мандат, който продължи вместо 5 цели 9 години и два месеца, настоящият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) е напът да остане в историята. В петък депутатите най-после избраха 11-те членове в т.нар. правителство на съдебната система от своята квота. От октомври 2022 г., когато изтече мандатът на съвета, до момента нито един състав на Народното събрание не направи дори и опит да открие процедура по избор.

В новия ВСС седем са излъчени от “Прогресивна България”, а четирима - от “Продължаваме промяната” и “Демократична България”. Емил Дечев и Таня Радуловска влизат в пленарната зала за избора на нови членове на ВСС. Снимка: Николай Литов

В Съдийската колегия отиват съдията от СГС и бивш вътрешен министър Емил Дечев (предложен от ДБ); съдията в Апелативния съд в Пловдив доц. Иван Ранчев (номинация на ПБ); шефът на Окръжния съд в Перник Калин Баталски (издигнат от ПБ); адвокат Петьо Славов (номиниран от ПБ); адвокат Таня Радуловска-Мадамжиева ( от ДБ и ПП) и съдията от Софийския апелативен съд Цветко Лазаров (номиниран от депутата от ПБ Румен Миланов).

Доц. Иван Ранчев

Адвокат Петьо Славов

Съдия Цветко Лазаров

Калин Баталски

Таня Радуловска

Емил Дечев

За членове на Прокурорската колегия бяха избрани авокатът и бивш министър на правосъдието Андрей Янкулов (номинация на ПП и ДБ); преподавателят и бивш вътрешен министър проф. Веселин Вучков (издигнат от ПП); проф. Екатерина Салкова (номинирана от ПБ); съдията от Районния съд в Пловдив Иван Калибацев (издигнат от ПБ) и шефът на Окръжния съд в Пазарджик Красимир Комсалов (номиниран от ПБ).

Денят започна с интрига, след като имената станаха известни още в началото на пленарното заседание. “24 часа” ги научи от депутати от ПП и ДБ. Списък с вече одобрените прочете и Хамид Хамид от ДПС в кулоарите и в залата.

И ДПС, и ГЕРБ засилиха напрежението с анонса, че ще подкрепят някои от кандидатите, а други - не. От ДПС заявиха, че няма да гласуват за Емил Дечев “заради домашното насилие” (той е в конфликт със своята бивша партньорка за общото им дете - б.р.), Андрей Янкулов “заради Петрохан” (досега много пъти е обяснявал, че няма нищо общо) и бившата депутатка от “Възраждане” Цвета Рангелова “поради идеологически различия”. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че и Тома Биков нямало да подкрепи Емил Дечев заради “домашно насилие”.

Колко е важен изборът на новия ВСС, показа фактът, че

в залата бяха 239 от 240 депутати

Андрей Янкулов

Проф. Екатерина Салкова

Проф. Веселин Вучков

Съдия Иван Калибацев

Председателят на Окръжен съд-Пазарджик съдия Красимир Комсалов бе избран за член на ВСС

А подкрепата на ГЕРБ и ДПС можеше и да обърка избора, договорен между ПБ, ПП и ДБ, какъвто стана ясно, че е имало, въпреки че депутатите отричаха. Причината - при избора на ВСС трябват минимум 160 гласа за кандидат, като вотът е за всеки конкретно. В случай че повече от 11 души, колкото е квотата, получат над 160 гласа, във ВСС можеха да попаднат тези с най-много подкрепа, които обаче да не са от ПП и ДБ.

“Прогресивна България” има 131 депутати, които до един бяха в залата, но не участваха във всеки вот. Например изобщо не се включиха в гласуването при кандидатите, които не са техни номинации, но и не бяха сред договорените. А номинираните от тях, за които обаче не е било постигнато явно съгласие, получаваха символична подкрепа от 17-18-19 гласа, максимум 20. Така се стигаше до ситуации, при които въпреки присъстващите в залата 239 депутати гласуваха 80-90.

Самият дебат, който предхождаше гласуването, беше кратък, за разлика от двучасовия доклад на правната комисия. Но това е обяснимо - изслушването на кандидатите продължи четири дни. Очаквано, от ГЕРБ остро критикуваха ПП и ДБ, че са се “сглобили” с правителство, което смятат за проруско, и сега дори можело да прокарат конституционни промени заедно. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че управляващите са като “голям рибар, който си е уловил две рибки”. От “Възраждане” нарекоха новоизбраните членове на ВСС “послушни натискачи на копчета”.

“Няма сглобка, има проведени преговори”, заяви шефката на правната комисия и депутатка от ПБ Янка Тянкова.

Тя не даде подробности, но обясни, че

преговорите са били “на принципна основа, не по ъглите

и тъмните кьошета”. Участниците в тях изхождали от “общия интерес да се избере нов ВСС” и всеки направил крачка назад, за да се стигне до общо решение.

По отношение на следващите стъпки в съдебната реформа Тянкова е облекчена, че бремето нямало да пада вече върху правната комисия, а “върху новоизбрания ВСС, който трябва да поеме инициативата за същинска реформа на съдебната власт”. Що се отнася до евентуални конституционни промени, тя обясни, че те трябва да се случат “по етапен ред”, като първо било нужно да се обнови Инспекторатът към ВСС и да се избере редовен главен прокурор.

Часове след като беше избран за член на ВСС, съдията Красимир Комсалов оправда бившия министър на околната среда Нено Димов по делото за водната криза в Перник преди години. Делото срещу семейство Баневи, което пак той гледа, трябва обаче да тръгне при друг съдия.