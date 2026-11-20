Ултрас организацията на феновете на "Левски" от "София Запад" се разграничаха от тийнейджърите, обвинени за групово изнасилване на непълнолетно момиче. Част от момчетата са с фланелки на "Левски", но феновете заклеймиха престъплението. Ето какво пищат от "София Запад" във фейсбук страницата си.

"С погнуса, възмущение и никак не малко агресия следим в последното денонощие нашумелия скандал, който разтърси обществото ни. Ние от клуб на привържениците на Левски „София Запад" заявяваме категоричната си подкрепа към пострадалите момичета и техните семейства, както и заставаме твърдо срещу действията на онази самозванска биоскрап! Това, че въпросните са с дрехи, на които пише името на любимия ни отбор, по никаква линия не ги прави част от нашите организации. Подобни индивиди няма как да имат място сред нас, защото нашето име задължава - то е символ на чест и слава!

По-рано 4 момчета бяха задържани за груповото изнасилване на непълнолетно момиче в София, станало на купон на 31 октомври.

Момичето е насилено на купон след детска дискотека. Няколко души се гаврили с нея, заснели и видео. Кадрите се разпространявали в телеграм. Именно там от СДВР ги видели и се самосезирали. Незабавно е образувано досъдебно производство, преобразувано в следствено дело.