Полицаи ходили до апартамента с оргията заради сигнал за шум, но само предупредили купонджиите

Един от младежите, участвал в сексуалното насилие над девойките от скандалния клип, е бил пребит жестоко от съученици, научи “24 часа”. Те го нападнали, след като видели кадрите от оргията, които се разпространявали в телеграм. Пребитият и още двама бяха задържани от полицията и обвинени от прокуратурата в петък.

Все още не е ясно кой точно е качил клиповете в приложението. Той също ще бъде подведен под отговорност за разпространение на детско порно. След публикуването на кадрите от СДВР са се самосезирали. Случаят стана известен в четвъртък, но купонът, за който трима тийнейджъри са обвинени за блудство, е от 31 октомври.

Компания от 15-ина младежи била на детска дискотека за Хелоуин. След като тя приключила, продължили с партито в апартамент. Там имало няколко пълнолетни, но не и родители - най-възрастният бил на 19 години.

Компанията употребила солидно количество алкохол. Някои от присъстващите твърдят и за наркотици, както и за упояване на част от момичетата. Заради изминалото време - полицията се самосезира на 19 ноември, това няма как да се провери. Сигнал преди това от момичето не е подаван заради срам от случката.

На кадрите се чува как момичето, което е под 16 години, е принуждавано да прави орална любов на няколко момчета. Момичето крещи: “Стига, моля ви”, а на видеото се вижда как младеж я държи насила. Друг крещи “Стига бе, брат, тя не може да диша”.

На друг клип две голи до кръста момчета са на дивана и насилват момичето, докато друг снима. Жертвата е държана за косата, а момчетата, които я насилват, се снимат гордо. Гаврите са щели да продължат и по-дълго, но част от компанията се намесила.

По време на купона съсед подал сигнал за шум. Затова на място отишъл патрул на СДВР, разказа прокурор Георги Коджаниколов. “В апартамента е имало един пълнолетен, снета е самоличността му. Предупредени са да спазват обществения ред и служителите на МВР са напуснали адреса”, обясни Коджаниколов. Попитан от “24 часа” дали това е станало преди гаврите, той посочи, че това ще се установява. Ще се изяснява и дали патрулът е говорил с всички и разбрал ли е, че има деца в неадекватно състояние.

След като в четвъртък властите разбрали за случая, били задържани четири момчета. Едно от тях е пуснато без обвинение. Под наказателна отговорност за блудство са подведени другите трима. Те са на 14, 15 и 16 години. И тримата са с чисти досиета, но един от тях има криминална регистрация за кражба. Случаят се разследва от следовател.

В социалните мрежи се появиха и снимки на младежите. На тях те позират с фланелки на един от столичните футболни грандове. От агитката на клуба се отрекоха от момчетата.

“Това, което се е случило, няма нищо общо с ултрас културата. На трибуната се учим на характер, чест и да пазим гърба на другия, а не да се събираме на групички срещу деца и да снимаме клипове за телеграм. С подобни постъпки хвърляте петно върху хиляди хора, които наистина обичат отбора и живеят за трибуната”, написаха феновете във фейсбук. По данни на “24 часа” момчетата не са били членове на агитката, а са парадирали с това пред приятели, за да си придават важност.

На пострадалото момиче е осигурена психологическа помощ. Ако се наложи, ще бъде изведена в защитена среда. Софийската районна прокуратура ще иска от съда постоянен арест за тримата ученици в събота. Заседанието ще се проведе при закрити врати. Ако бъдат признати за виновни, момчетата на 14 и 15 г. могат да получат до 5 години затвор. 16-годишният рискува присъда от 2 до 7 години.

Разпоредено е и клиповете да бъдат изтрити от интернет. Взети са мерки те да не бъдат качвани отново.