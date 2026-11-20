Разчитаме на съюзниците, но сме разположили и собствени сили и средства по Черноморското крайбрежие.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който се срещна с посланика на Република Австрия в България Н.Пр. Андреа Икич-Бьом. Основни теми на разговора бяха средата за сигурност в Черно море, усилията за гарантиране на безопасното корабоплаване и противодействието на хибридните заплахи.

По време на срещата министър Стоянов изрази загриженост от ескалацията на напрежението в Черноморския регион и последиците за морските комуникации и свободното корабоплаване. „Във все по-усложнената среда за сигурност, Българската армия изпълнява стриктно задачите си по търсене и спасяване, а Военноморските и Военновъздушните сили поддържат постоянна готовност за реагиране", посочи министърът.

По думите му страната ни работи за повишаване на морската сигурност в тясно сътрудничество с Румъния и Турция, както и в рамките на НАТО. „България разчита на съюзническата подкрепа, но същевременно е разположила собствени сили и средства по Черноморското крайбрежие", подчерта Стоянов.

В хода на разговора беше обсъден и въпросът за създаването на черноморски хъб за сигурност. Министър Стоянов обясни, че предстои подписването на меморандум между България и Румъния. Според него данните от хъба могат да се използват от различни центрове в европейските държави, които обаче трябва да бъдат свързани в обща мрежа и да работят в координация. Министърът представи способностите на Висшето военноморско училище в областта на киберсигурността, наблюдението на морската среда и прогнозирането на екологични рискове, включително разливи и други потенциални инциденти в Черно море.

Министърът на отбраната запозна австрийския посланик и с усилията на министерството за ускорено развитие на отбранителните способности. Той посочи, че страната ни изпълнява ангажиментите си за увеличаване на разходите за отбрана, като за първи път над 40% от бюджета за отбрана ще бъдат насочени към модернизация.

Посланик Андреа Икич-Бьом поздрави България за успешните операции по спасяване на моряци в Черно море. Тя сподели загрижеността си от ситуацията в региона и отражението ѝ върху международните търговски маршрути.

Сред обсъдените въпроси беше и ситуацията в Украйна, включително участието на европейски преговорен екип в усилията за намиране на дипломатическо решение.