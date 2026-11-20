По повод Световния ден на детето и 37-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето историческата сграда на Народното събрание беше осветена в синьо. Народното събрание подкрепя инициативата на Държавната агенция за закрила на детето като част от Национална кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър".

Децата са нашето бъдеще и отговорност. Всеки един от нас трябва да направи нужното те да живеят в сигурна, защитена, спокойна и подкрепяща среда, заяви по повод Световния ден на детето председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Съпричастността на законодателната институция към каузата на Държавната агенция за закрила на детето показва общата ангажираност на институциите за предотвратяване на всички форми на насилие над и между деца, добави тя. Сградата бе осветена в синьо. Снимка: НС

Според Михаела Доцова откритият и честен дебат по проблема е много важна крачка към неговото решаване, а кампании като „Бъди смел, бъди добър" насочват вниманието на обществото към темата, повишават информираността и вдъхват надежда на засегнатите и техните семейства.