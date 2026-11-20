Прилагането на природозащитни мерки по електроразпределителната мрежа на ЕРП Север е довело до 92% намаление на смъртността на птиците в обследваните участъци, показват резултатите от теренно проучване на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), проведено през август и септември в рамките на проекта „Безопасно небе за птиците в Североизточна България".

В проучването са включени 83 участъка с обща дължина около 355 км – 78 с обезопасени електрически стълбове и 5 с монтирани маркиращи устройства (дивертори). Важно постижение е, че в обследваните участъци не е установена смъртност сред нито един от 16-те целеви за проекта вида.

Особено значителен е ефектът от мерките за защита от токов удар, при които намалението на смъртността достига 94%, а при приоритетните за опазване и индикаторните видове – 99,5%. При белия щъркел отчетеното намаление е 97%.

Положителни резултати се отчитат и от поставените изкуствени гнездилки. Мониторингът на БДЗП показва устойчива тенденция на увеличаване на гнездящите двойки синявици, като през 2026 г. са регистрирани 35 двойки с общо над 100 малки.

Резултатите потвърждават ефективността на предприетите мерки за опазване на биоразнообразието. Наред със защитата на птиците, обезопасяването на електрическите съоръжения допринася и за ограничаване на авариите и повишаване на надеждността на електроснабдяването.

Проектът „Безопасно небе за птиците в Североизточна България" се изпълнява от ЕРП Север в партньорство с Българското дружество за защита на птиците по програма LIFE на Европейския съюз и е насочен към опазването на 16 световно застрашени вида птици.