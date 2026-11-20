Лисица се разхожда необезпокоявана в столичния квартал "Павлово" в близост до булевард "Цар Борис III". Животното търси храна покрай паркинг с коли, без особено да се притеснява от хорското присъствие. Набезите на лисици в столицата зачестяват, като наскоро имаше случай в центъра на София, при който бяха издавени пет кокошки, чието отглеждане в тази част на града иначе е забранено.

Лисицата бе забелязана на няколко места - в парка около детската площадка и аквапарка, а преди дни и край паркинга на голям хипермаркет и банка в квартала Зона Б-5.

Лисици има покрай парковете в София, както и в "Гео Милев", "Изток", "Люлин" и други квартали. Лисицата в квартал "Павлово". Снимка: 24 часа Лисицата в квартал "Павлово". Снимка: 24 часа

Лисиците вече се раждат в градовете, свикнали са с движението на хората и трафика. Боклуците в града са леснодостъпни, което е като пезвезден ресторант за животинте. Изоставените постройки и строежи, обрасли площи и парковете са идеални за техни домове, където лесно се крият през деня и са чудесни за раждане на малките.