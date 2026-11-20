"Не сме се разбирали кой ще е главен прокурор". Това каза Асен Василев, лидерът на „Продължаваме промяната". Днес партията и управляващите избраха новите членове на Висшия съдебен съвет.

Според него изборът е добър.

Василев уточни, че той и неговата партия се борят за няколко неща - парите за майките, заплатите на младите лекари и още социални неща.

"Проблемът, който аз имам с бюджета, не е със социалните мерки. Армията, например, получава половин милиард повече. Но заплатите там не се вдигат. Това поставя въпроса откъде ще дойдат останалите средства, необходими за реализиране на прогнозираното увеличение на потреблението.

Заложено е, че частното потребление ще се качи, повиши с 7 милиарда евро. Тоест всички български граждани ще похарчат 7 милиарда евро повече догодина. Това, което ще получат като допълнителни доходи... Заплати, пенсии, данъчни отстъпки за млади семейства и така нататък са два милиарда евро. Плюс половин милиард увеличение на данъците. Тоест чисто милиард и половина. И въпросът е тези пет милиарда и половина, които не достигат за част от потреблението, откъде ще излязат. От кредити, от банковите сметки, където вече ги има", категоричен бе Василев.

Лидерът на "Продължаваме промяната" обяви, че българските граждани сърбат попарата на "Прогресивна България", след като са им дали мнозинство в парламента.

"Всеки ден се вдигат данъците. Надявам се да си вземат поука", добави Василев.