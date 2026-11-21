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453 следователи избират днес своя представител в новия съста на Висшия съдебен съвет. Кандидатите са Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.

Гласуването ще продължи до 18 ч. днес и се провежда с хартиена бюлетина. Това ще стане в 5 избирателни секции по апелативни райони - в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите от гласуването до 23:00 часа. Бюлетините ще се броят и проверяват при наличието на видеонаблюдение, като записите от него ще са достъпни на сайта на ВСС, съобщава БТА.

До момента свои представители във Висшия съдебен съвет избраха съдиите и прокурорите. Народното събрание също избра членовете в съвета от парламентарната квота.