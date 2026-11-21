Практиката показва, че когато колегите от ПП-ДБ пият шампанско вечерта, обикновено сутринта се сблъскват с чашка студена вода на масата. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по БНТ по повод избора на нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Коментарът й бе в отговор на въпрос дали ГЕРБ се притеснява от евентуални разследвания, обвинения и активност на прокуратурата при избора на нов главен прокурор. ГЕРБ нито се притеснява, нито се страхува от нов ВСС, категорична беше Сачева.

Сачева определи политическите отношения между „Продължаваме промяната", „Демократична България" и Румен Радев като „сериал от сглобки". „Г-н Радев започна със създаването на ПП, после те му върнаха жеста, като му помогнаха да стане президент за втори мандат", заяви Сачева.

Тя продължи с твърдението, че впоследствие Радев е върнал жеста чрез назначаването на служебно правителство, близко до ПП, което според нея е допринесло и за последвалата му изборна победа.

Според нея именно заради избора на ВСС в България не е имало истинска президентска предизборна кампания. Цялата кампания минаваше под флага на всички тези задкулисни преговори, които се случваха, заяви Сачева.

Тя коментира, че неслучайно ПП-ДБ не са поискали издигането на общ десен кандидат за президент. По думите й вчерашният избор не трябва да се възприема като финал на политическия процес, а като начало на работата на новоизбраните членове на съдебния съвет.

Тя предупреди, че би било недопустимо новият ВСС да бъде използван като инструмент за политическо влияние.

„Ще бъде жалко, ако този ВСС е подарък или заплаха за някого, защото това ще е торпилиране на неговата независимост от първия ден", заяви депутатът.