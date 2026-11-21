Преговорите ще продължат през 2027 г., а одобрените инвестиции би трябвало да стартират реално от 2028 г., каза Наталия Ефремова

290 хил. вече са взели коледните си добавки, обяви социалната министърка

Правителството иска да осигури специализиран транспорт за хора с увреждания на национално ниво. Това идва, след като услугата вече бе въведена от община Бургас. Това заяви социалната министърка Наталия Ефремова пред NOVA.

"Признавам, че община Бургас често са пионери в добрите идеи, а и много често се случва така, че когато обмисляме някаква нова политика, те преди това са успели да я прокарат", каза тя. И допълни, че това ще стане по аналогичен начин с патронажната грижа в миналото и въведените цветни гривни за разпознаване на хора с деменция и увреждания.

Министерството на труда и социалната политика води преговори с Европейската комисия с работно заглавие "Социални такси", обяви Ефремова.

"Нашата идея е за 500 социални таксита, които да са на разположение на всички общини в България. Точно по същия начин, със същата идея - да подсигурим на хора, които са с увреждания или уязвими хора, да повикат това такси, за да отидат до банка, на лекар или за друга необходима услуга", разясни социалният министър. Тя допълни, че

Във връзка с притесненията на граждани и протеста на хора с увреждания в София относно планираната функционална оценка, министърката бе категорична за намеренията на държавата:

"Най-важното, което трябва да знаят всички хора с увреждания, е, че каквото и да правим, на първо място то ще бъде консултирано с техните представителни организации. Нашата цел никога няма да бъде и не е била да се отнемат права. Дадени вече социални права няма как да бъдат отнети. Средствата всяка година стават все повече и повече, но удовлетворението от грижата не се вижда, което показва липса на ефективност на разходите."

Тя поясни, че новата функционална оценка цели да установи какви точно дефицити има дадено лице - какво може да прави на 100% и какви ограничения изпитва, за да се подпомогне неговият независим живот, без това да нарушава получаваната финансова подкрепа.

Относно притесненията сред личните асистенти и оттегления законопроект за промени в Закона за личната помощ, министърката обяви, че в страната има над 100 хил. лични асистенти, които обслужват над 85 хил. хора с увреждания.

"Нищо няма да бъде направено в ущърб нито на майките, нито на другите лични асистенти. Срещам майки, които са работещи и имат нужда от по-гъвкави начини на заемане на работа, за да съчетават грижата със запазване на по-самостоятелен живот. Разговорите са отворени и през първата половина на 2027 г. ще се очертае дали има място за промяна в Закона за личната помощ", каза Ефремова.

Тя подчерта, че промените в договорите, отпуските или майчинството няма да бъдат приемани без широк консенсус и отчитане на интересите на всички засегнати групи.

Относно случая с посегателството срещу непълнолетно момиче от три малолетни момчета на 14, 15 и 16 години, Наталия Ефремова определи случилото се като изключително тежко посегателство, показващо много сериозни дефицити в личностен план на тези деца.

Тя обясни, че държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е сезирана от майка, видяла неправомерно разпространения клип в социалните мрежи. След това е била сезирана ГДБОП за незабавно сваляне на видеоклиповете от интернет, а по случая е образувано досъдебно производство, като тримата извършители са задържани за 48 часа.

По думите на Ефремова на пострадалото момиче и нейното семейство веднага е предоставена възможност за избор на подходяща социална и психологическа подкрепа.

Министърката посочи, че нито едно от момчетата до този момент не е било познато на социалната система.

"Без обединени усилия на цялото общество и родителите няма как да очакваме, че една конкретна институция може самостоятелно да превъзпитава обществената среда", отбеляза Ефремова.

Относно изплащането на коледните добавки за 2026 г., социалната министърка каза, че около 290 000 души вече са получили сумите по банков път, а за останалите плащанията ще са налични в пощенските станции до 23 декември.

Тя обясни, че промяната в законодателството от пролетта на 2026 г. пренасочва подкрепата целево към най-нискодоходните лица и семейства с деца с увреждания.

Наталия Ефремова съобщи и за напредъка по изплащането на съболезнователната финансова помощ за семействата на 13-те загинали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия". За всяко от семействата е предвидена сума от €8000, като социалните служби вече обработват първите 3 подадени заявления.