Такъв празен чек няма, някои хора от опозицията търсят, както винаги, сензация. При представянето на бюджета в УНСС, което беше прекрасен прецедент, някои колеги видяха, че този разход не беше обявен. Но той присъства във внесения в НС бюджет. Тези 1 млрд. евро отиват основно за довършването на Околовръстното на София. Висока е сумата на километър, но когато се прегледат технологическите характеристики, там се правят мостове, тунели на тези 8 км, не е само за асфалт.

Това обясни шефът на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев в ефира на bTV. Депутът от "Прогресивна България" отговори на обвиненията на опозицията, че в план-сметката не е обяснено за какво ще бъдат харчени тези 1 млрд. евро. Те били в бюджета записани като „ ангажименти за разходи към бюджета на регионалното министерство".

Едва към края на обсъждането, финансовият министър Гълъб Донев уточни, че „не става дума за средства, които ще бъдат похарчени, а за поемане на ангажименти за разходи чрез сключване на договори". Без да бъде записано, стана ясно, че 1,25 млрд. евро ще са нужни за околовръстния път на София между бул. България и магистрала Люлин.

Според Белчев става въпрос за много сложно съоръжение. А част от тези пари ще отиде и за Околовръстното на Пловдив, и за "Струма". Депутатът бе категоричен, че те ще бъдат харчени по най-прозрачния начин.

"Опозицията, която имаше интерес да се запази Висшия съдебен съвет в сегашния състав, изразяваше тези метафори и афоризми, че се възражда сглобката. Но и ГЕРБ, и ДПС подкрепиха номинациите, които подкрепяхме всички. Това беше прозрачна процедура, водеше се в правна комсия, която заседава около 40 часа. Нямам съмнение в техния избор и експертиза", коментира Белчев изборът на членове за ВСС от парламентарната квота.

След мандат, който продължи вместо 5 цели 9 години и два месеца, настоящият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) е напът да остане в историята. В петък депутатите най-после избраха 11-те членове в т.нар. правителство на съдебната система от своята квота. От октомври 2022 г., когато изтече мандатът на съвета, до момента нито един състав на Народното събрание не направи дори и опит да открие процедура по избор.

В новия ВСС седем са излъчени от "Прогресивна България", а четирима - от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Според Белчев изказванията на негови колеги от ПБ, че опозицията е с отпаднала необходимост, са "по-скоро шеговити форми на колеги".

"За да има силна управляваща партия, трябва да има и силна опозиция. Част от техни предложения ги кредитираме и бихме ги подкрепили в бъдеща законодателна дейност", обяви той. Като пример даде предложенията за промени в закона за хазарта. Белчев обясни, че в понеделник ще се сформира работно-есертна група в НС, която ще дава оценки по трите законопроекта, за да може до 2-3 седмици да започне разглеждането им по комисии и в зала. Идеята е промените да бъдат приети до края на годината.

"Няма как да има нещо абсолютно, особено като е излязло вече в интернет, то няма как да се махне. Трудно могат да се контролират хазарните оператори в мрежата, но ще направим всичко необходимо той да бъде възможно най-ограничен. Разбива семейства и животи, знаем какъв бич е", категоричен бе той.

За съкращенията в държавната администрация Белчев заяви, че 5-те хиляди щатни бройки, които ще бъдат съкратени, не са само работещи хора. Има и свободни места, обясни той. И бе категоричен, че това е само първата мярка за реформа в държавната администрация, която планират от ПБ.

"Поне 2000 работни места ще бъдат съкратени от МВР, може би са пенсионери. Още 2400 са от публичния сектор - министерства, агенции, а останалите от държавни предприятия. За да се направи реална реформа в държавната администрация, трябва да се започне със сериозни анализи, а такива вече са направени в повечето министерства. На базата на функционалните анализи започват тежки реформи, съкращават се хора, не са приятни тези неща, но това си остава основен въпрос. Администрацията се разраства, а населението намалява. Ако този тренд се запази, след 50 г. всички работещи трябва да са част от държавната администрация", обясни Стефан Белчев.