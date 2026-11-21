Идеята, че има някаква трайна сглобка между „Прогресивна България" и ПП-ДБ, е невярна. Огромна част от вота за ПБ, включително и за Илияна Йотова, е вот срещу ПП-ДБ. Това заяви Антон Кутев от ПБ по БНТ по повод избора на нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

По думите му разговорите около състава на съдебния съвет са били достатъчно публични и видими, а от самото начало партията е поставила ясни условия. Едното беше, че няма да влизаме в договорки с ГЕРБ и ДПС за ВСС. Второто беше, че ще предложим хора, на които разчитаме, и ще очакваме подкрепа от другите, обясни Кутев.

Той подчерта, че целта е била да се постигне максимално прозрачен избор на кандидати, за чийто интегритет има широко съгласие.

Според него изборът на парламентарната квота във ВСС е важна стъпка към съдебната реформа, която обществото очаква. Убеден съм, че изборът на ВСС е нещо, което всички българи искаха. Постижението ни вчера беше, че не позволихме да го саботират, заяви той.

Кутев изрази надежда, че в бъдеще ще бъдат направени и конституционни промени, макар да не вярва, че на този етап има политическа възможност за тях. Той уточни, че въпросът за избора на главен прокурор е отделна тема, а основното предизвикателство пред новия ВСС е да работи независимо от политическо влияние.

Същевременно според него независимостта не бива да означава липса на отчетност.

„Важно е политическото въздействие върху ВСС да бъде избегнато, но в степен, в която това не го оставя без контрол", посочи той.

Според него общото гласуване за състава на ВСС не означава създаване политическо партньорство. Всички сме гледали как работят ПП-ДБ. Както сега гласуват за ВСС, така от утре разговорът срещу нас не само ще бъде подновен, но и засилен, прогнозира Кутев.

Кутев направи и паралел с политическия опит на БСП в годините на противопоставяне с ГЕРБ.

12-13 години от БСП се мъчихме да свалим ГЕРБ от власт с идеята, че ще дойдем ние. Истината е, че когато ГЕРБ паднаха от власт, БСП изчезнахме от парламента, коментира той.

Според него подобна грешка допускат и политически сили, които в момента разчитат, че евентуалното отстраняване на „Прогресивна България" от управлението автоматично ще ги върне на власт.