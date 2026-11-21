Общо 11 пътни инцидента са станали вчера в региона

Пешеходец е пострадал при пътен инцидент на един от големите булеварди в Пловдив, съобщава МВР.

Сигналът за катастрофата е получен снощи около 22,25 ч. Пешеходецът е бил ударен на бул. "България", в близост до кръстовището с ул. "Брезовска". На място пристигнали полицаи и екип на Спешна помощ. Все още няма информация за състоянието на пострадалия. Снимка: МВР

Това е 11-ата катастрофа на територията на Пловдивска област вчера. В 10,30 ч. друг пешеходец е бил блъснат на ул. "Белица" в кв. "Христо Смирненски", а около 18,30 ч. две коли са се ударили под ъгъл на ул. "Славянска" в Куклен, като един е бил ранен. Останалите произшествия са се разминали без пострадали.