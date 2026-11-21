Аспаруховият мост се руши пред очите на варненци, а падащи от съоръжението елементи застрашават автомобилите, които преминават под него. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев, който настоява за спешни действия за укрепването и ремонта на моста.

В пост в социалните мрежи той пише, че от държавата уверяват, че висящите и падащи елементи не са признак за конструктивни нарушения. Това обаче не успокоява нито него, нито гражданите, които ежедневно използват съоръжението.

Коцев е поискал извънредна среща с министър Шишков, а в понеделник ще постави пред него въпроса за необходимостта от възможно най-бърз ремонт. Кметът посочва, че средствата за обновяването на моста са заложени в бюджета за 2027 г., но според него това не е достатъчно.

„Укрепването на Аспарухов мост трябва да е национален приоритет! Не варненски, не на Източна България, а на цялата страна!", заявява Коцев.

Той подчертава, че съоръжението има стратегическо значение и изразява недоумение от забавянето на ремонта, при положение че европейските партньори го определят като стратегически важно.

Кметът предупреждава, че на фона на зачестилите тежки пътни инциденти е немислимо да се допусне трагедия на Аспаруховия мост. По думите му местната власт води разговори с централната за състоянието и ремонта на съоръжението от години.