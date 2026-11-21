Случаят е от затвора в Бургас, проверките текат вече няколко месеца

Фрапантни нарушения с отчитането и съхраняването на боеприпаси, и липса на големи количества патрони станали ясни при проверка в затвора в Бургас преди няколко месеца. След инспекцията били уволнени трима служители, сезирана е и прокуратурата. Вече няколко месеца се разследва извършено ли е престъпление.

Първоначално при проверка на документацията била установена липса на десетки хиляди патрони. Засега обаче няма потвърждение, че боеприпасите действително са изчезнали. Възможно е да става въпрос за особена небрежност при отчитането на наличните и изразходваните при учебни стрелби боеприпаси, съобщава Клуб Z.

След запитване на до министерството на правосъдието, оттам им отговарят това:

След извършена дисциплинарна проверка в затвора гр. Бургас, при която са констатирани данни за извършени нарушения по отношение на водената и отчитана документация за въоръжението и липси на боеприпаси, срещу трима служители от затвора са образувани дисциплинарни производства, като на служителите са наложени дисциплинарни наказания.

Със заповед на министъра на правосъдието са наложени дисциплинарни наказания „Уволнение" на двама служители - началник сектор „Надзорно-охранителна дейност" и главният счетоводител, а със заповед на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" (ГДИН) е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение" на надзирател в затвора гр. Бургас, който е определен за МОЛ на оръжеен склад. На служителите са прекратени служебните правоотношения.

Докладът от проверката на ГДИН за липсите на боеприпаси е бил изпратен на районната прокуратура в Бургас, но засега няма повече данни за действията й, съобщават още от правосъдното ведомство. Става ясно обаче, че междувременно е стартирала инвентаризация на всички затвори в страната за наличност, съхранение и изписване на боеприпаси.

"Предвидено е също в предстоящите промени на щата на ГДИН във всички места, в които има складове или помещения за съхранение на боеприпаси, да бъде назначен или преназначен служител на длъжност оръжейник. Целта е по-завишен контрол и недопускане на бъдещи нарушения", отговарят от правосъдното.

Бургаската районна прокуратура е бил сезирана по случая още през юли, а проверката все още продължава. Засега не е образувано досъдебно производство и няма обвиняеми, съобщи пред медията ръководителката на прокуратурата Мария Маркова.

Наблюдаващият прокурор е възложил на сектор „Оперативно обслужване на местата за лишаване от свобода" (звено в МВР - бел. ред.). Очакванията са тя да свърши до края на месеца. След това ще бъде направена оценка на събраните данни.

Според районния прокурор на Бургас Мария Маркова вероятно става въпрос за некачествено и неправилно отчитане на наличността на боеприпасите в склада в бургаския затвор за дълъг период.

„Много е вероятно да се касае за небрежност от страна на длъжностните лица. В никакъв случай към момента не можем да говорим за изчезване или присвояване на боеприпаси. По-скоро се касае за невярно вписване на определени обстоятелства в книгите. Но това само предполагам, че е така. Все пак за това можем да говорим единствено и само когато приключи проверката", каза още тя.