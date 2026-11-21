Как да открия липсващия си осигурителен стаж? Мога ли да се пенсионирам по-рано? Как се признава стажът ми от чужбина? Това бяха част от въпросите, които стотици граждани зададоха в събота между 9:00 и 12:00 часа лично на управителя на НОИ Весела Караиванова-Начева и подуправителя Ивайло Здравков. Опашките пред институцията започнаха още от ранните сутрешни часове.

Стотици хора дойдоха да попитат експертите в НОИ за своите права. Снимка: Николай Литов

Стотици хора донесоха документите си в събота сутрин, за да се консултират с експертите. За първи път, по повод Деня на християнското семейство, се проведе инициативата „Попитай НОИ". Причината срещата да бъде организирана в събота е възможността хората да посетят институцията спокойно, без да се налага да отсъстват от работа.

Весела Караиванова- Начева помогна на много хора в съботния ден. Снимка: Николай Литов

Инициативата няма да се провежда всяка събота, а в определени специално обявени дни. Идеята е през следващата година тя да се разрасне и да обхване цялата страна.

„Събота е ден, в който всеки има възможност да дойде, освободен от работните си ангажименти. Много хора дойдоха и инициативата ще продължи в други градове на страната от следващата година. Още в 8:30 часа хората, които имат нужда от подкрепа и консултация, бяха пред вратите на Националния осигурителен институт. Ангажирали сме експертите на Столичното управление „Социално осигуряване", методолозите от Централното управление, както и аз и подуправителят, за да отговорим на техните въпроси", каза Весела Караиванова-Начева.

Хората носеха своите документи за консултации в НОИ. Снимка: Николай Литов

Тя обясни, че най-честите въпроси са свързани със забавени преписки, документите, които трябва да бъдат подготвени преди пенсиониране, условията за ранно пенсиониране и възможностите за обжалване при непризнат осигурителен стаж в чужбина.

"Попитай НОИ" е нова инициатива, която ще продължи догодина в цялата страна. Тя се се провежда в предварително обявени дни. Снимка: Николай Литов

Гражданите търсят съдействие и за установяване на липсващ стаж в трудовите книжки, особено когато става въпрос за предприятия, обявени в несъстоятелност и без правоприемник. Сред поставените теми са още доказването на стаж по съдебен ред, сумирането на осигурителни периоди в България и чужбина, обезщетенията за безработица, временната неработоспособност и инвалидните пенсии.

Всеки гражданин можеше да задава въпроси от 9 до 12 часа. Снимка: Николай Литов

„Хората се стремят да получат по-конкретна и подробна информация за текстовете от законодателството. Експертите обясняват всичко на достъпен език. В рубриката „Въпроси и отговори" на сайта на института също се стремим да предоставяме разбираема информация, без да затрудняваме хората с членове и алинеи", разказа още тя.

По думите ѝ гражданите се информират предварително и четат самостоятелно, преди да посетят Националния осигурителен институт. "Особено хората на възраст над 55–60 години са добре запознати с правата си и активно търсят информация. При младите хора, които тепърва започват трудовия си път, все още няма същия интерес, въпреки възможностите, които предоставят социалните мрежи и дигиталните канали за достъп до информация. Чрез инициативите „Запознай се с правата си" и „Влез в играта" Националният осигурителен институт ще се стреми да провокира интереса и на младите хора", каза още тя.

„Много е важно, когато започваш своя трудов път, да знаеш, че идва период, в който трябва да го приключиш и да получиш съответното обезщетение под формата на пенсия от Националния осигурителен институт", каза още Весела Караиванова-Начева.

„Съпругът ми ще се пенсионира след две години и дойдохме да разберем какви са условията за ранно пенсиониране. Всичко става много бързо", разказа Ваня Караганева.

Друга жена пък беше дошла, за да попита защо хората с 15 години стаж и тези с 30 години стаж се пенсионират при едни и същи условия. Този въпрос обаче е от компетентността на законодателите, а не на служителите на НОИ.

Много от посетителите търсеха и конкретни насоки как да открият и докажат липсващия си осигурителен стаж.