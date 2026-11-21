Четирима видинчани са задържани за мащабната схема с автомобили и социално слаби хора от региона. Според полицейско разследване десетки хора от Видинско са станали жертва на злоупотреба в продължение на няколко години.

Социално уязвимите лица са получавали пари, за да им бъдат прехвърлени на тяхно име превозни средства и да получат видинска регистрация. Няколко месеца по-късно хората започнали да трупат глоби за хиляди евро от различни европейски страни за превишена скорост. Така станало ясно, че на тяхно име са записани десетки автомобили, които се управляват от румънци в чужбина.

От МВР във Видин съобщиха, че мъжете на 19, 36, 55 и 62 години са задържани за ползване на неистински документи и участие в измамната схема. Те са приведени в полицейския арест в резултат на предприети действия по проверки за ползване договори за покупко-продажба, фактури и други при регистрация на автомобили на името на социално уязвими жители от региона.

Във връзка със събраните данни и факти, днес в ОД на МВР във Видин са образувани две досъдебни производства за престъпление по чл. 309 от Наказателния кодекс. Работата на разследващите екипи продължава, а материалите по производствата ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Ръководството на областната дирекция въвежда и допълнителни организационни мерки за обезпечаване на реда при регистрация на автомобили във видинския сектор „Пътна полиция", за да не се допуска фиктивно прехвърляне на автомобили и злоупотреба с лични данни на лица от уязвими групи.