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24 души са задържани, а 107 шофьори са санкционирани при специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и пътния травматизъм във Варненска област. Акцията е проведена на 20 ноември на територията на ОДМВР – Варна.

Арестуваните са заподозрени за съпричастност към различни престъпления от общ характер. По време на операцията полицаите са проверили 207 души и 203 автомобила. Проверени са и 70 граждани от активния криминален контингент, съобщават от пресцентъра на полицията.

При проверките по пътна безопасност са установени 107 нарушения на Закона за движението по пътищата. 47 от нарушителите са засечени от екипи с необозначени служебни автомобили. На шофьорите са връчени и 103 електронни фиша.

В рамките на акцията са разкрити и два случая на разпространение на наркотици, по които са образувани досъдебни производства.

В село Юнак е задържан 50-годишен мъж, заподозрян в отглеждане и разпространение на марихуана. При претърсванията в дома и автомобила му криминалистите са открили и иззели около 7 килограма от наркотичното растение.

При другия случай, в района на разклона за село Аспарухово по пътя Дългопол – Сава, е арестуван криминално проявен мъж, опитал да избяга от полицейска проверка. Задържането е резултат от разследване за разпространение на метамфетамин в общините Дългопол и Долни чифлик.

В автомобила на мъжа и на мястото на задържането полицаите са открили количества метамфетамин, както и електронна везна със следи от наркотичното вещество.