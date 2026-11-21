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25-годишен мъж е в реанимация с опасност за живота след катастрофа в Добрич. Инцидентът е станал на кръстовището на ул. „Батовска" и бул. „25-ти септември", съобщават от полицията.

Лек автомобил БМВ, управляван от 27-годишен мъж, излязъл от контрол и се ударил в крайпътен стълб. Пътникът в колата е получил множество травми и е настанен в реанимацията на МБАЛ – Добрич с опасност за живота. Шофьорът е с фрактура на долен крайник.

На водача е взета кръвна проба за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно 16 души са ранени при 14 катастрофи в страната през изминалото денонощие, сочат данните на МВР, съобщава БТА.