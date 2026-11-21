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Двама 29-годишни мъже са задържани за измами с фиктивни интернет обяви за продажба на автомобили. Те са арестувани на 19 ноември при специализирана полицейска операция в Благоевград, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Задържаните са от Благоевград и село Покровник. Акцията е проведена под ръководството на Главна дирекция „Национална полиция", с участието на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР – Стара Загора и техни колеги от Благоевград. И двамата мъже са криминално проявени и осъждани.

В рамките на операцията са претърсени три адреса и два автомобила, а двамата са обискирани. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, банкови карти и други вещи, които имат отношение към разследването.

Първоначално мъжете са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По указание на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура в Стара Загора на единия – от Благоевград, е повдигнато обвинение за измама. С прокурорско постановление той е задържан до 72 часа, като предстои да бъде поискано от съда да му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Разследването продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

През октомври Районният съд в Стара Загора осъди на две години затвор мъж, измамил три жени в града, предава БТА.