Шофьор загина след зрелищна каскада в Мездра тази сутрин и удари линейка, отиваща на адрес с включена сигнализация. 79-годишен бил зад волана на лек автомобил „Сеат", но изпуснал управлението и се ударил с висока скорост в линейката в центъра на града и тя се преобърнала на асфалта.

След сблъсъка възрастният водач тръгнал да бяга, повалил стълб, минал през пешеходната алея и се забил в ограда на магазин. Там ударил и паркирана кола, която се обърнала настрани.

Очевидци на катастрофата подали сигнал на тел. 112 и към адреса светкавично се насочили полицейски екипи, пожарникари и медици.

По време на огледа станало ясно, че мъжът е инвалид и шофирал само с една ръка.