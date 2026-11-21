„Когато се говори за кибершпионаж и киберинциденти, кой ги е извършил и коя е компрометираната инфраструктура са важни въпроси, но най-важните са как реагира държавата, какво е предприела и какво предприема оттук нататък, за да не се случват", коментира Велизар Върбанов в предаването „Тази събота и неделя" по bTV.

Той е национален координатор по киберсигурност и директор на дирекция „Киберсигурност и защита" в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

По-рано тази седмица министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев съобщи, че е прекъсната най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската администрация. По думите му засега няма доказателства, че са засегнати лични данни на български граждани. След назначена проверка министърът е изпратил сигнал до прокуратурата за установени факти и обстоятелства, свързани с действия и бездействия на държавни органи през последните пет години.

Най-малко 130 гигабайта държавни документи, или над 62 милиона страници, са били незаконно изтеглени при продължила с години кибершпионска операция срещу българската администрация. Злонамерената дейност е започнала още през 2021 г., а по думите на националния координатор по киберсигурност става въпрос за най-голямата кибератака, извършвана досега в България, предава БТА.

Благодарение на изграждащата се национална система за киберсигурност са открити инциденти, случили се назад във времето, които дотогава са останали незабелязани. Върбанов обясни, че при този тип хакерски групи целта е да останат скрити възможно най-дълго, като си осигурят неоторизиран достъп до системите и събират информация.

По отношение на извършителите има предположения, основани единствено на технически анализ. Според Върбанов основната задача на екипите е била да прекъснат комуникацията на хакерските групи и да премахнат зловредния софтуер от заразените системи. Той предупреди, че само прекъсването на връзката не е достатъчно, защото останалият в инфраструктурата зловреден код може отново да възстанови комуникацията.

Експертът подчерта, че не става въпрос за финансово мотивирани хакери, които криптират информация и искат откуп или продават откраднати данни в тъмната мрежа. Целта на атаките е била събиране на информация за работата на държавата и анализ на нейните процеси.

Според Върбанов един от основните проблеми е липсата на централизиран модел за киберсигурност. Досега всяко ведомство е трябвало самостоятелно да осигурява необходимите софтуер, хардуер и специалисти. Това е трудно постижимо, особено при ограничен брой експерти в страната, които са търсени както от държавния, така и от частния сектор.

Затова държавата изгражда централизирана национална система, която да осигурява защита на най-важните администрации и обекти от националната сигурност. В момента тя наблюдава 27 администрации, като с решение на Министерския съвет са определени общо 49, към които предстои разширяване на обхвата.

Върбанов обясни, че централизираният модел позволява да се види цялостната картина и да се разпознават заплахи, които засягат повече от едно ведомство. Така информацията за опасностите може да бъде споделена своевременно, а атаки – предотвратени, преди да се случат.

Целта е държавата да премине от реакция след възникването на киберинцидент към превенция и ранно откриване на заплахите.