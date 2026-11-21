Не само главен прокурор, трябва да изберат и шеф на ВАС, каза бившият главен прокурор

Първата задача на новия ВСС трябва да бъдат много избори – не само изборът на главен прокурор, но и избор на председател на ВАС и много други административни ръководители в системата. Защото много от окръжните и апелативните прокуратури и съдилища са без титулярни ръководители. Това, както казах, е безвремие, агония, която не може да продължава. Затова със задоволство приемам, че има вече ВСС.

Това заяви бившият главен прокурор Борислав Сарафов, след като упражни правото си на вот за избора на последния член от новия състав на Висшия съдебен съвет. Още в първите дни на работата си, новият ВСС трябва да отпуши процесите по определяне на административни ръководители. По закон това е забранено на настоящия състав на органа, чийто мандат е изтекъл.

Днес се провежда изборът за квотата на следователите, като те могат да избират между двама кандидати - Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.

Гласуването ще продължи до 18 ч. днес и се провежда с хартиена бюлетина. Това ще стане в 5 избирателни секции по апелативни райони - в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. Най-вероятно още тази вечер ще стане ясно кой от двамата кандидати ще заеме последното място в новия състав на кадровия орган, съобщава БНТ.

"При 33 г. опит мисля, че ако ме изберат колегите от Следствието, ще мога да намеря диалог в рамките на закона с останалите избрани колеги. Той е нещо задължително, не необходимо. Като говорим за принципа на разделение на властите - това не значи липса на диалог между властите. Напротив, адмирирам да има такъв диалог и да не забравяме, че след такъв диалог решенията се вземат във ВСС", коментира кандидатът Петко Петков.