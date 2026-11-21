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Премиерът Румен Радев отива на посещение в Саудитска Арабия. В неделя, в столицата Рияд премиерът ще проведе среща с престолонаследника и министър-председател на страната принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

Във водената от Радев делегация участват вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърите на вътрешните работи Иван Демерджиев, на иновациите Иван Василев, на транспорта Георги Пеев и на туризма Илин Димитров. В рамките на визитата в Рияд вицепремиерът и министрите ще проведат двустранни срещи, съобщават от правителствената пресслужба.