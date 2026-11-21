Външният министър Велислава Петрова е на посещение в Индия. Там тя се видя и с бившия американски посланик у нас Херо Мустафа. Това стана ясно от пост на Мустафа във фейсбук.

"От София до Ню Делхи! Удоволствие е да се срещна отново с бивша колежка - Велислава Петрова-Чамова, която сега е външен министър. Пожелавам й успешно посещение в Индия", пише бившата посланичка в поста си, към който прилага и своя обща снимка с Петрова.

Херо Мустафа бе посланик на САЩ у нас от 2019 до 2023 г. След като мандатът й изтече в края на март 2023 г., тя стана посланик на американската страна в Кайро. Вероятно Мустафа и Велислава Петрова се познават от времето, когато Петрова бе зам.-министър на външните работи. Тя бе заместник на Теодора Генчовска (кабинета "Петков") и Николай Милков (кабинетите "Донев").

В рамките на официалното си посещение в Делхи, Петрова се срещна с индийския си колега Субраманям Джайшанкар. Двамата обсъдиха приемането на съвместна пътна карта за засилено партньорство между България и Индия за периода 2027–2031 г., съобщават от МВнР.

Документът очертава насоките за развитие на двустранното сътрудничество и активизиране на политическия диалог. Дискусиите между двамата били за икономика, образование, култура, отбрана и наука и технологии.

Според Петрова възобновяването на изучаването на български в университета в Делхи има потенциал за засилване на обмена на трудовата миграция. Особено на висококвалифицирани служители в сферата на високите технологии, уточни тя. С индийския й колега обсъдили и сътрудничеството по линия на Българо-индийската мрежа за наука, иновации, технологии и икономика (SITE), както и на партньорствата със София Тех Парк и INSAIT.

В разговора бе засегнато и стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия, както и възможностите, които ще се открият с влизането в сила на споразумението за свободна търговия. Двамата министри коментираха и международни и регионални въпроси, сред които войната в Украйна, сигурността в Черно море и Близкия изток. Беше подчертано, че сигурността на търговското корабоплаване в региона има пряко значение и за Индия, включително за индийските моряци. Обсъдени бяха и международните усилия за осигуряване на безопасни маршрути за превоз на храни.

Петрова запозна индийския си колега с предстоящата среща на върха по свързаността, на която София ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. Форумът ще насърчи транспортните, енергийните и цифровите връзки между Европейския съюз, Черноморския регион, Южния Кавказ и Централна Азия.