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66% е избирателната активност в Общото събрание на следователите за избор на техен представител във Висшия съдебен съвет към 13:00 ч. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Право на глас имат 453 следователи, които избират между двама кандидати за едно място в съвета. Гласуването ще продължи до 18:00 ч., а резултатите се очаква да бъдат обявени до 23:00 ч.

Вотът се провежда в пет избирателни секции, разположени в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас, предава БТА.

Преброяването на бюлетините, проверката на тяхната действителност и изготвянето на протокола с резултатите ще бъдат извършени при видеозаснемане и видеонаблюдение. Процесът ще се излъчва на живо през интернет страниците на ВСС и БТА.