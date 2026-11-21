Близо 1500 сигнала месечно за видеа и клипове с незаконно съдържание с деца получава ГДБОП. В едва 2 до 5% от случаите обаче проверките установяват данни за действително извършено престъпление. Това съобщи във Варна Николай Цветанов, началник на отдел „Престъпления, свързани с незаконно съдържание в интернет" в дирекция „Киберпрестъпност" на ГДБОП.

Сигналите постъпват основно от американския Национален център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC), който си сътрудничи със социалните мрежи и онлайн платформите по света. Когато бъде засечено съдържание, което нарушава правилата и закона, информацията се изпраща до съответните служби, обясни Цветанов. Всеки сигнал се проверява от българските експерти, а при установени данни за престъпление се сезира прокуратурата, предава БТА.

Специалистът призова хората, които попаднат на подобни видеа, да не ги споделят, дори с намерение да предупредят свои познати. По думите му разпространението може да доведе до лавинообразно увеличаване на достъпа до незаконното съдържание и да затрудни окончателното му премахване от интернет.

При попадане на такъв материал потребителите могат да направят скрийншот, без да изтеглят или препращат самото видео. Могат също да подадат сигнал директно към съответната платформа, която разполага с механизми за премахване на съдържанието.

Другите възможности са сигнал до полицията на телефон 112 или писмо до денонощно наблюдаваните спешни електронни адреси на ГДБОП.

Цветанов предупреди, че изпращането на подобни материали на други хора може да представлява престъпление, особено когато става въпрос за детска порнография.

По темата за евентуална забрана на достъпа на деца под 15 или 16 години до социалните мрежи експертът коментира, че ефективността на подобна мярка зависи както от платформите, така и от родителите и самите деца. Според него съществуват технически начини за установяване на възрастта на потребителите при създаване на профил, но решаващо остава отношението на семейството към ограниченията.

Николай Цветанов участва в конференцията „Децата в дигиталния свят – европейски политики за тяхната защита" във Варна. Основен акцент на форума е новият европейски регламент за защита на децата онлайн, известен като EU Kids Act.