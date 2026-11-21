В рамките на изминалия ден са установени общо 27 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да управляват 13 водачи, 5 са отказали тестване.

16 783 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 056 водачи и пътници. Съставени са 4565 фиша и 382 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.