"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и фондация „Фотографи с кауза" ще представят благотворителния календар „Героите в сянка – 2027". Инициативата подкрепя децата на загинали и пострадали служители на МВР.

Официалното представяне ще бъде на 24 ноември от 14 ч. в Големия арт салон на Радио Варна.

Календарът е част от кампанията на СФСМВР „С обич за децата, в памет на бащите герои!". В тазгодишното издание участват не само пожарникари от Варна, но и техни колеги от Хасково и София. Проектът продължава четиригодишното партньорство между двете организации.

Вече 17 години синдикалната федерация организира благотворителната кампания, чрез която осигурява финансова подкрепа за децата на загинали и пострадали служители от системата на МВР.

„Зад униформата стоят хора. Хора, които всеки ден се изправят пред лицето на опасността, влизат там, откъдето другите бягат, и рискуват себе си, за да защитават живота, домовете и спокойствието на гражданите", посочват от СФСМВР.

От федерацията подчертават, че зад всеки служител стои семейство, а децата на загиналите герои имат нужда от реална подкрепа. Всяка покупка на календара е начин да се покаже съпричастност и да не бъдат забравени семействата им.

На представянето ще присъстват представители на СФСМВР, пожарникари, участвали в календара, фотографи и партньори на инициативата.

Календарът ще може да бъде закупен от сайта на фондация „Фотографи с кауза" – https://skauza.com, след официалното му представяне.