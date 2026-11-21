Обновената зона за колоездене, спорт и отдих в участъка между Речната гара и Колодрума в Крайдунавския парк във Видин бе официално открита днес. По проекта „Колоездене Тимок – Дунав“ са изградени двупосочна велоалея, баскетболно игрище, детска площадка и зарядни станции за електрически велосипеди, както и са обновени прилежащите пространства и зоните за отдих.

„Велотуризмът има традиции в нашия град и вярвам, че ще придобива все по-голяма популярност. Баскетболното игрище дава възможност за целогодишно спортуване, а новата детска площадка ще радва най-малките видинчани. Обособени са и нови места за отдих. Нека ползваме с удоволствие съоръженията, да ги пазим и да са ни честити!“, заяви заместник-кметът по хуманитарните дейности и социалната политика на Община Видин Борислава Борисова при откриването.

Сред официалните гости бе заместник областният управител Пролет Георгиева-Николова, която пожела обновеното пространство да се превърне в любимо място за спорт и отдих на видинчани и гостите на града. Лентата символично прерязаха ученици колоездачи от Професионалната гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“.

Празничната програма започна с демонстративен баскетболен мач между ученици от ППМГ „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“, с който бе открито новото игрище. Началото на срещата даде общинският съветник Иван Йотов.

Стойността на инвестицията във Видин е 387 000 евро с ДДС. Проектант е „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД, строително-монтажните работи са изпълнени от „АВ Билд“ ЕООД, а строителният надзор е осъществен от „Артстрой И. Иванов“ ЕООД.

Инвестицията е част от трансграничния проект BGRS0200069 TIMOK – DANUBE CYCLING, финансиран по Програма Interreg VI-A ИПП България – Сърбия 2021–2027. Общият му бюджет е около 927 хил. евро, а партньори са Община Видин, Видинската търговско-промишлена палата, Община Княжевац и Институтът за трансгранично сътрудничество в Сърбия.

Проектът цели да насърчи велосипедния туризъм и да популяризира природното и културно-историческото наследство в трансграничния регион. Разработени са десет тематични велосипедни маршрута, цифрова туристическа платформа, мобилно приложение и интерактивни информационни точки, които ще улесняват планирането на туристически посещения от двете страни на границата.