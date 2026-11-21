Използвал мобилното приложение на банка, за да поиска 1380,49 евро

Глоба от 1000 евро получи пловдивчанин, пробвал да изтегли кредит от името на друг човек. Наказанието идва, след като мъжът се изправил пред Окръжния съд в родния си град и сключил споразумение с прокуратурата.

На 8 декември м.г. човек подал заявление за отпускане на кредит чрез мобилно приложение на една от банките у нас. Поискал да получи 1380,49 евро. Оказало се обаче, че кредитоискателят е друг, а не този, от чието име е направено заявлението.

Авторът на опитът за измама бил арестуван, след което излязъл на свобода под гаранция от 500 евро. Тъй като е с чисто криминално минало и няма предишни присъди, той успял да договори да бъде освободен от наказателна отговорност и да се размине единствено с глобата.

Решението на Окръжния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.