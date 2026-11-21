Няколко десетки жители на села край Велико Търново се събраха в село Шемшево, за да запознаят председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова с проблемите, които им причинява лошото електрозахранване и непрестанните токови удари. Манолова дойде да изслуша негодуванието на хора от съседните Леденик, Хотница, Самоводене, Пушево, Патреш и др. Местни кметове и потърпевши хора връчиха на защитничката на потребителите подписки и десетки жалби.

"Проблемът с качеството на тока е много сериозен. Хората ги инетресува имат ли ток и вода, какво е качеството, каква е цената на храните - това са основните насъщни нужди на всяко българско домакинство и нехайното отношение на тези, които трябва да го осигуряват, трябва да бъде заклеймено", започна Манолова.

Тя обясни, че готвейки се за срещата, е разговаряла с председателя на КЕВР, който поел ангажимент в рамките на планова проверка, която в момента тече на ЕРП Север, да изпрати екип от специалисти.

"Те на място ще направят необходимите замервания със съответните уреди, ще установят причините и ще предприемат конкретни действия за тяхното отстраняване", заяви Мая Манолово. Тя е поискала от Пламен Младеновски да се ангажират и със срок за решаването на проблема.

"Настоях пред г-н Младеновски да организира среща в КЕВР, на която да присъстват хората от засегнатите села и ръководството на ЕРП Север, и да бъдат приети конкретни ангажименти, защото хората не са длъжни да търпят ток с по-ниско напрежение, да им горят електроуредите и да им надписват сметките заради по-ниското напрежение, както се съмняват", заяви Манолова.

"Нека както аз съм дошла в Шемшево, така и председателят на КЕВР да дойде. Ангажимент на регулатора е да осигурява баланс между страните и той просто трябва да ги чуе, вместо да се правят формални обществени обсъждания и консултации", каза още Манолова.

В момента върви и обсъждане на общите условия на електроразпределителните дружества и като председател на КЗП Манолова участва. "На моето бюро съвсем скоро ще бъдат общите условия на ЕРП Север и ще поискам, освен неустойки за липса на ток, да дължат достатъчно високи неустойки и за качеството на дейността, която извършват", подчерта Манолова.

Предвидените суми сега били символични. С нейния екип пресметнали, че доставчикът дължи по 35 евроцента за дните, в които хората са без електричество, а за лошото напрежение е предвидено по 5 лв. на ден от момента, в който е направено искането, до отстраняване на проблема.

"Ще настоявам тези суми да бъдат завишени, защото наистина е подигравка с хората", категорична бе Манолова.

Тя обобщи, че хората не искат тези 2.50 евро, а искат ток с нормално качество и след като цената е толкова висока да получават добро качество и да са сигурни, че това което пише в техните фактури да няма съмнения, че са надписани заради по-ниското напрежение.

Поставен бе проблемът за щети за хиляди евро от изгорели електроуреди, които хората се отказват да си търсят заради трудната и тромава процедура за обезщетяване. Манолова изрази готовност да помогне за всеки конкретен случай и се ангажира да направи така, че общите условия на трите ЕРП-та да бъдат променени. Хората да могат по-лесно да подават искания за компенсации и правилата да са такива, че те да получават дължимите им суми.