Председателят на КЗП Мая Манолова обяви завеждане на искове срещу голяма банка, популярна компания за коли под наем и туроператор, управляващ ваканционен комплекс с апартаменти. Манолова не споменава имена на фирмите и търговците. Ето какво пише председателят на Комисията за защита на потребителите във фейсбук:

"От КЗП завеждаме четири иска за защита на колективните интереси на потребителите срещу срещу търговци с нелоялни клаузи в договорите:

- Голяма банка - заради неравноправни клаузи в договорите за кредити на студенти и докторанти с държавна подкрепа. Дадохме препоръки за отстраняване на нищожните клаузи, банката не ги изпълни и затова - вече на ход е съдът.

- Популярна компания за коли под наем, за която получихме множество жалби, отново отправихме препоръки, които търговецът пренебрегна, затова ѝ завеждаме колективен иск.

- Туроператор, който в общите си условия отказва отговорност при "несъществени" промени в полетите, без да казва кои промени смята за такива. Освен това поставя клиентите в неравностойно положение за сроковете, прехвърлянето на договора, форсмажори, смяната на хотел и неустойките.

- Търговец, управляващ ваканционен комплекс с апартаменти. Той налага на собствениците правила, които те не са видели преди подписването. Спира им достъпа до общите части при забавено плащане и начислява такси, които не се дължат. Дори ги задължава да "обещаят", че бъдещият купувач на имота ще подпише същия договор, иначе плащат огромна неустойка.

От началото на 2025 г. КЗП е завела 32 представителни иска. По 11 от тях вече има решения в полза на потребителите, а останалите 21 са все още в съдебна фаза.%