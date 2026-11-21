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14-годишното момче причинило щети за над 7000 евро на автомобила и унищожило напълно кофите, порицават го

Обществено порицание отнесе 18-годишен асеновградчанин, подпалил по непредпазливост паркиран автомобил и два контейнера за боклук.

Инцидентът станал преди 4 години, в навечерието на новогодишната нощ. На 31 декември 2022 г. непълнолетното тогава момче подпалило двата контейнера за разделно събиране с пиратка. Пламъците бързо ги обхванали, като успели да ги унищожат. "Ето какво става, когато се хвърлят бомбички в контейнерите", написа тогава очевидец на пожара.

Оказало се обаче, че една от паркираните в близост коли също е пострадала. Автомобилът на семейство от Пловдив, оценен на над 22 хиляди евро, бил обхванат от пламъци. Нанесени му били щети на стойност около 7000 евро.

4 г. по-късно младежът се изправил пред Районния съд в Асеновград, който го признал за виновен. Наказанието му ще бъде изпълнено чрез обявяване на присъдата в общината. Трябва да плати и 1570,14 евро разноски по делото.

Решението на магистратите не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.