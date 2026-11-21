Изборът на новата парламентарна квота във Висшия съдебен съвет бележи нов етап в развитието на съдебната власт, а липсата на прокурори сред избраниците за Прокурорската колегия е сериозен пробив. Това заяви съдията от Върховния касационен съд и бивш член на ВСС Калин Калпакчиев по Нова нюз.

Според него, въпреки несъвършенствата на процедурата, политическите партии са успели да привлекат неправителствени организации и външни наблюдатели, което е направило избора по-прозрачен и качествен.

Като пропуск Калпакчиев посочи липсата на аналитичен доклад от Правната комисия след изслушването на кандидатите. Така не е станало напълно ясно защо определени номинации са получили подкрепа за сметка на други. Въпреки това крайният резултат показвал, че най-проблематичните кандидатури са отпаднали.

Като особено важна стъпка Калпакчиев изтъкна, че парламентът не е избрал нито един прокурор в Прокурорската колегия. По думите му това е пробив, за който се говори от десетилетия.

„Идеята е в Прокурорската колегия непрокурорите – тези, които не са били прокурори и няма да бъдат прокурори след мандата – да осъществяват контрол върху главния прокурор, така че той да няма мнозинство, упражнявайки влияние върху прокурорите от професионалната квота, и да се постигне действителна отчетност на прокуратурата", обясни Калпакчиев.

По повод опасенията, че вместо отчетност може да се стигне до политическо овладяване на прокуратурата, съдията посочи, че и в момента има множество признаци за неправомерно, но скрито политическо влияние. Според него е важно да се изгради механизъм за „политически контрол в демократичния смисъл на тази дума".

Калпакчиев уточни, че съдебната власт в тесния смисъл на понятието е съдът, докато отговорността за наказателната политика е на изпълнителната и законодателната власт и се реализира чрез прокуратурата.

Истинската промяна в работата на новия ВСС ще стане видима при предстоящите ключови избори – за Инспекторат към ВСС, за председател на Върховния административен съд и за нов главен прокурор.

„Първото, което ще трябва да направи новият Висш съдебен съвет, е да обяви процедурата за избор на главен прокурор. Този избор, който е особено ключов и важен за цялата система, а и за обществото, ще е много сигурен тест за това как ще действа ВСС за в бъдеще", подчерта съдията.

По думите му сред магистратите не се обсъждат възможни кандидати за поста, след като правосъдният министър Николай Найденов публично отрече слуховете, че самият той може да заеме позицията.

Досега идеите за кандидатури обикновено са идвали извън съдебната власт. Според него обаче има немалко прокурори с високи професионални и организационни качества, които биха могли да бъдат номинирани, ако процедурата бъде достатъчно открита.