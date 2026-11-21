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Визитата е по покана на престолонаследника и премиер Мохамед бин Салман, 5-има министри в делегацията

Министърът на търговията на Саудитска Арабия посрещна премиера Румен Радев на официалното му посещение в Кралството. Визитата му е по покана на престолонаследника и министър-председател принц Мохамед бин Салман, с когото българският министър-председател ще разговаря след броени часове.

В Рияд Румен Радев беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията на Кралство Саудитска Арабия и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.

В рамките на утрешния ден премиерът ще проведе среща с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд. Румен Радев в Рияд. Снимка: МС Румен Радев в Рияд. Снимка: МС

Двустранни срещи ще проведат и членовете на водената от Румен Радев делегация, в която участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров.