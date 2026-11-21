Учениците в Добрич посягат към дрогата на 14 г., към алкохола – на 13, показват последните данни.

Стратегията за превенция на наркомании за периода 2026 – 2030 г. на общината в Добрич стъпва на проведени две представителни социологически проучвания за нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците от град Добрич в гимназиален курс на обучение (8-12 клас) и прогимназиален етап (5-7 клас) сред 1004 учащи се от 44 паралелки, разпределени в 9 училища през периода 2023 – 2024 г..

В анкетите са поставени въпроси, свързани със семейната среда, с училището и обкръжението, с употребата на медикаменти, цигари, алкохол и други психоактивни вещества, както и въпроси, свързани с информираността и нагласите на подрастващите по отношение на употребата им.

11,3% от учениците в град Добрич посочват, че са употребявали наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали канабис (марихуана, хашиш) – 10,7%, в по-малка степен стимуланти (амфетамини, метамфетамини, екстази, кокаин) – 2,7%, халюциногени (LSD, халюциногенни гъби) – 2,4% и опиоиди (хероин, метадон, морфин, кодеин) – 1,5%.

Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е посочена от 2,3% от анкетираните.Най-ранната средна възраст на първа употреба сред учениците в град Добрич се наблюдава по отношение на употреба на инхаланти, опиоиди, кокаин, амфетамини, метамфетамини и халюциногени и е 14 г.. Употребата на канабис започва средно на 14,5- годишна възраст, а на кокаин, екстази, и синтетични канабиноиди – на 15-годишна възраст. Като причини за първа употреба на наркотично вещество, учениците най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато" (45,1% от употребявалите наркотици), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект" (39,8%), „от скука, за разнообразие" (29,2%), „за да се откъснат от действителността" (16,8%), „за да потиснат собствени проблеми при общуването" (15,0%), „защото са се чувствали самотни" (15,0%).

Те споделят още, че в обкръжението им най-често се употребява марихуана (24,3%) и кокаин (10,1%). МБлизо 30% от употребявалите някога наркотично вещество са споделили, че са комбинирали марихуана с алкохол..Дизайнерските наркотици са слабо разпространени сред учениците в град Добрич. От употребяващите наркотици, най-висок е делът на тези, които посягат към марихуана. Следват амфетамини и райски газ.

Средната възраст, на която учениците 5 -7 клас от град Добрич за пръв път са употребили наркотични вещества, е 11,3 години. Най-често учениците от 5 -7 клас се снабдяват с наркотици от приятели или съученици – 65,0%. 59.9% от учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Добрич заявяват, че знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици.

92% от гимназистите в Добрич са употребявали алкохол поне веднъж в живота си. Средната възраст за първа употреба е 13 години. Малко над 25% смятат, че редовната консумация на алкохол носи умерен риск за здравето. Над 72% от учениците смятат, че пушенето на цигари от време на време също носи умерен или никакъв риск. 21,6% споделят същото мнение за редовната употреба на цигари. Учениците, които пушат до 1 цигара дневно са 26,4%.

Над 26% от учениците прекарват, играейки на електронни устройства, повече от 6 часа през почивните дни. 22,3% прекарват 4 часа или повече в подобни занимания, но по време на училищни дни.

Средната възраст, на която учениците 5-7 клас от град Добрич, са изпили първото си питие, е 10,1 години.Те пият бира – 51,0%; вино – 35,2%; концентрати – 29,6%; коктейли – 17,8%.

За 2025 г. по данни на Областната дирекция на МВР в Добрич са регистрирани 307 полицейски задържания, свързани с наркотици. Те са за притежание, разпространение и употреба. Най-голям брой на заловените наркотични вещества е на канабис – суха маса, следван от амфетамин прах, метамфетамини, хероин, кокаин и др. неидентифицирани вещества.Данните на прокуратурата сочат, че престъпленията в Добричкия съдебен район са 249 за изминалата година. Те включват притежание, разпространение и държане на наркотици без разрешение. Броят на образуваните предварителни производства в региона достига 348 случая. За 2024 г. и 2025 г. амбулаторно лечение са потърсили 40 лица със зависимост. От тях с наркотична зависимост на принудително амбулаторно лечение са 13 и с алкохолна зависимост - 27. Стационарно лечение е проведено на 279 пациента, на възраст над 18 години, от които 116 с хероинова зависимост и 163 с алкохолна зависимост.

Приемането на общинската стратегия за превенция на наркоманиите ще обсъжда Общинският съвет на Добрич на заседанието си на 24 ноември.