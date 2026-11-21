Може би ще се кандидатирам за титулярен шеф на следствието, обяви временният директор на НСлС Мариан Маринов. Виждам, че тази високоотговорна дължност е интересна от професионална гледна точка, обясни той по време на днешния вот на следователите за техен представител във Висшия съдебен съвет.

След като се сформира окончателно новият ВСС, той трябва да избере и началниците в съдебната власт, включително новия главен прокурор и председателя на ВАС. Заради двойното просрочване на мандата на настоящия ВСС настоящото Народно събрание му забрани със закон да кадрува. Днес следователите трябва да излъчат последния от членовете на ВСС, след като в петък депутатите успяха да изберат тези от своята квота с квалифицирано мнозинство.

Следователят Мариан Маринов стана временен шеф на Националната следствена служба през юни, след оттеглянето на дотогавашния й директор Борислав Сарафов.

Сарафов си подаде оставката, след като преди това се оттегли и като главен прокурор, на който пост остана 3 години и отказваше да освободи, но в крайна сметка го направи след встъпване в длъжност на правителството на Румен Радев. Първо се върна като директор на следствието, но остана на поста само няколко седмици. В момента той е редови следовател и като такъв участва в днешното гласуване за представител на колегията във ВСС. Сарафов бе сред първите, упражнили правото си на вот, и за първи път от много време говори пред медиите. Оцени като пробив избора на парламентарната квота на ВСС

Преди да поеме временно поста от него, Маринов бе говорител на службата.