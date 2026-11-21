Съдът остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени за блудство с 15-годишно момиче в София.

Първоначално бяха задържани четири момчета за предполагаемото насилване, станало на купон на 31 октомври, но едното от тях бе пуснато.

Момичето бе насилено на купон след детска дискотека за Хелоуин. Няколко души се гаврили с нея, заснели и видео. Кадрите се разпространявали в телеграм. Именно там от СДВР ги видели и се самосезирали.

Във въпросната нощ полицейски патрул е посетил адреса по сигнал на съседи за шум, но само предупредили купонясващите.

На пострадалото момиче е осигурена психологическа помощ. Ако се наложи, ще бъде изведена в защитена среда.

Софийската районна прокуратура поиска от съда постоянен арест за тримата ученици в събота. Заседанието се проведе при закрити врати. Софийския районен съд наложи мярка "задържане под стража" и остави в ареста тримата непълнолетни младежи, блудствали с 15-годишното момиче в нощта на Хелоуин, съобщава БНТ.

Въпреки че не са пълнолетни, тийнейджърите носят наказателна отговорност. Ако бъдат признати за виновни, момчетата на 14 и 15 г. могат да получат до 5 години затвор. 16-годишният рискува присъда от 2 до 7 години.

И тримата са с чисти досиета, но един от тях има криминална регистрация за кражба. Разследва се дали пострадалото момиче е било упоено. Бе разпоредено незабавно клиповете с унизителните за момичето сцени да бъдат свалени от тик-ток.

В социалните мрежи се появиха и снимки на младежите. На тях те позират с фланелки на един от столичните футболни грандове. От агитката на клуба се отрекоха от момчетата.

"Това, което се е случило, няма нищо общо с ултрас културата. На трибуната се учим на характер, чест и да пазим гърба на другия, а не да се събираме на групички срещу деца и да снимаме клипове за телеграм. С подобни постъпки хвърляте петно върху хиляди хора, които наистина обичат отбора и живеят за трибуната", написаха феновете във фейсбук. По данни на "24 часа" момчетата не са били членове на агитката, а са парадирали с това пред приятели, за да си придават важност.