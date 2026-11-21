Бившият финансов министър Теменужка Петкова бе поредната, която разкритикува избора на новата парламентарна квота във Висшия съдебен съвет. Представителят на ГЕРБ обвини ПП-ДБ и „Прогресивна България" в непрозрачни договорки между отделните партии.

"Новият състав на Висшия съдебен съвет е резултат от договорки между „Прогресивна България", „Продължаваме промяната" и „Демократична България", а ГЕРБ не е участвала в процеса по договаряне на кандидатурите - каза бившият финансов министър Теменужка Петкова в „Говори сега" по БНТ.

Петкова разкри, че представителите на ГЕРБ са подкрепили определени кандидати въз основа на информацията и становищата, представени от депутатите на партията в правната комисия, но не са участвали в предварителните разговори.

„Свидетели сме на това, че всъщност „Прогресивна България" и колегите от „Продължаваме промяната" и „Демократична България" отново намериха общия език помежду си и избраха състава на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Това няма нищо лошо. Ние подкрепихме избора на определени кандидати, за които имахме информация от нашите колеги, участващи в правната комисия. Те ни запознаха със своите становища от изслушванията и ние взехме решение и гласувахме така, както повелява решението на парламентарната ни група.", каза Петкова.

Тя обаче постави под съмнение прозрачността на разговорите между трите формации и определи начина, по който са проведени, като непрозрачен.

„Странното е, че всъщност всички тези договорки бяха направени на тъмно. Аз не знам какво налагаше тази секретност и тези разговори по коридорите и по стаите. И „Прогресивна България", и колегите от ПП и ДБ винаги са твърдели, че са за публичност и прозрачност, но това, на което станахме свидетели, не беше нито публично, нито прозрачно", коментира бившият финансов министър.

Според нея между формациите съществуват дълбоки политически връзки, които продължават да оказват влияние. Петкова припомни, че Румен Радев е имал отношение към създаването на политическия проект „Продължаваме промяната", а впоследствие ПП и ДБ са го подкрепили за втория президентски мандат.

Тя определи новия ВСС като състав, който закономерно ще бъде свързван с политическите сили, участвали в договарянето и подкрепата на кандидатурите – „Прогресивна България", ПП и ДБ. На въпрос за присъствието на бивш министър от правителство на ГЕРБ сред избраните кандидати Петкова подчерта, че той е бил номинация на „Продължаваме промяната" и няма отношение към настоящата позиция на ГЕРБ.

Бившият финансов министър изрази надежда смяната на ръководните органи в съдебната система, включително ВСС, Инспектората и последващия избор на главен прокурор, да не бъде съпроводена с политически реваншизъм.

"Надявам се да няма подобни прояви, тъй като всички сме свидетели на това как преминават едни такива реваншистки действия. Помните скандала около ареста на нашия лидер и на колегите Севделина Арнаудова и Владислав Горанов през 2022 година. Те бяха арестувани абсолютно незаконно. Това беше един страхотен скандал. Беше някакъв своего рода реваншизъм, но всички видяхме как завърши този реваншизъм."