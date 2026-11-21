При претърсване в дома му били открити голямото количество от наркотика и семките, но не е установено да е отглеждал канабис

23-месечна условна присъда договори дилър, спипан с големи количества марихуана и по малко от още 3 наркотика в Пловдив. По време на претърсването в дома му били открити и семена за отглеждане на канабис, но по делото не е установено да се е занимавал и с такава дейност.

На 8 срещу 9 май дилърът продал малко под 35 грама марихуана на клиент. 4 дни по-късно полицаи претърсили жилището му, където намерили още 448,273 грама от същия наркотик, 7 грама амфетамин, малко екстази и кокаин. Имал също пликчета и електронна везна. Прекарал 24 часа зад решетките, след което излязъл на свобода срещу 1000 евро гаранция.

Краткият му престой в районното ще бъде приспаднат от условната присъда, която е с 4 г. и 11 месеца изпитателен срок. Падат му се и 348,05 евро разноски по делото. Решението на Окръжния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.