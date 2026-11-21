ГДБОП задържа проф. Станимир Карапетков, който е най-известният експерт по пътнотранспортни произшествия у нас. Той беше вещо лице и по делото за смъртта на загиналата при катастрофа Сияна. Бил е задържан по време на претърсването на дома му, съобщи NOVA.

Карапетков е председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България.

В жилището му в Сливен е извършено претърсване около 20 ч в събота вечерта, като по процедура той е бил задържан, докато траят следствените действия, за да не възпрепятства претърсването. Към момента няма потвърдена информация дали Карапетков продължава да бъде задържан. По информация на "Офнюз" е бил освободен.

Действията били извършени по разпореждане на наблюдаващ прокурор след постъпили сигнали срещу него в прокуратурата.

Караптетков е доктор на техническите науки, инженер и бивш заместник-ректор на Техническия университет - София. Той беше вещо лице по делото за смъртта на загиналата при катастрофа Сияна, по това за катастрофата с бившия лидер на ДПС Лютви Местан, в която загина бебе, както и много други нашумели дела за пътни произшествия.

Бащата на Сияна отправи остри обвинения към Карапетков и след оспорване на експертизата и публична размяна на гневни реплики експертът си направи отвод по делото.