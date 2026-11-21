С водосвет за здраве и благополучие Военномедицинска академия (ВМА) отбеляза Деня на християнското семейство – 21 ноември. С благословението на Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български и митрополит Софийски, Браницкият епископ Йоан, негов първи викарий, отслужи празничния водосвет в Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

За поредна година по повод празника свещеници дариха кръв за нуждаещи се пациенти. Към инициативата изразиха желание да се присъединят и други представители на духовенството, чието участие обаче бе възпрепятствано по здравословни причини. С личния си пример те показаха съпричастност и подкрепа към хората, нуждаещи се от кръвопреливане.

Инициативата е част от кампаниите на ВМА „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!" и „Дари кръв отново!", насочени към насърчаване на доброволното кръводаряване и привличане на повече съмишленици към каузата за спасяване на човешкия живот.

Денят на християнското семейство ни напомня за силата на обичта, добротата и взаимната подкрепа. Именно тези ценности намират своя израз и в доброволното кръводаряване, казват от ВМА. Свещениците за пореден път се включиха в инициативата. Снимка: ВМА Свещениците за пореден път се включиха в инициативата. Снимка: ВМА Свещениците за пореден път се включиха в инициативата. Снимка: ВМА Свещениците за пореден път се включиха в инициативата. Снимка: ВМА

Всеки желаещ може да дари кръв в Центъра по трансфузионна хематология на ВМА всеки ден от 8:00 до 16:00 часа.