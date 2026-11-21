Петко Петков е избран за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на следователите - последният незает мандат, с който се попълва целият 22-членен изборен състав на новия съвет. С това приключва продължилата повече от месец процедура по смяна на настоящия ВСС, който пресрочи двойно мандата си.

Решението на комисията по избора може да се обжалва в седемдневен срок, ако не постъпи жалба, се пристъпва към конституирането на кадровия орган на съдебната власт.

За единственото място от квотата на следователите се състезаваха двама кандидати - Петко Петков, следовател в Националната следствена служба, и Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Гласуването се състоя в пет избирателни секции по апелативни райони - в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. Право на глас имаха 453-ма следователи. Вотът мина при голям интерес, като още към 13 ч бяха гласували 66% от следователите с право на глас. Активност над 50 процента е едно от условията изборът да бъде приет за редовен.

В концепцията си Петков залага на по-голяма административна независимост на следователите, разширяване на функционалната им компетентност при дела с висока фактическа и правна сложност и подобряване на диалога между институциите в съдебната власт.

"Диалогът е нещо задължително. Като говорим за принципа за разделение на властите, това не значи липса на диалог между властите. Напротив, адмирирам да има такъв диалог и да не забравяме, че след такъв диалог решенията се взимат в сградата на ВСС", коментира той, след като упражни своето право на глас.

С приключването на избора от квотата на следователите вече са определени всички изборни членове - по 11 от професионалната и от парламентарната квота. Ако няма жалби срещу процедурата, министърът на правосъдието може да свика първото заседание на новия състав на ВСС на 30 ноември.

Първите ключови задачи пред новия състав на съвета включват провеждането на процедури за избор на главен прокурор, председател на Върховния административен съд и редица административни ръководители на съдилища и прокуратури.