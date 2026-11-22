Павликенското село Росица, едно от 738-те населени без никакъв обществен транспорт, от 8 години нямат автобус до общинския център, до Велико Търново и съседни селища.

Надежда Кирова, жител на селото смята, че поне във вторник трябва да има автобус, когато е пазарния ден. „През седмицата трябва във вторник да има автобус, когато има пазарен ден. "Хората искат да се разходят, да си напазаруват и до аптеките да отидат", казва тя по бТВ.

„Има нужда. Има седем-осем вдовици, които нямат личен превоз и се ориентират към роднини, към комшии. И да дойде автобус, трябва с големи дотации да се върши тази услуга. Коя фирма може да издържи – я се качи един човек, я не се качи", коментира Айдън Юмеров, кмет на село Росица. В съседното село Вишовград местните също от години са без обществен транспорт.

„Няма изобщо никакъв автобус за Павликени, за Велико Търново. Просто всички възрастни хора си ходят с таксита или кой с каквото намери. Всички се нуждаят от лекарства, от пазар, всеки ходи нагоре-надолу. Има и млади хора, които работят до Търново и няма как да ходят до там, ако нямат личен транспорт", коментира Крум Димитров от село Вишовград.

„Нямам кола и се нуждая да купувам храна за мен и моите животни. Имаме два магазина тук, но без транспорт до Павликени не мога да купувам по-евтино храната. Имам проблем да плащам сметки – за ток, за вода. Вземам такси или приятели ме карат до Павликени и Търново. Десет евро е таксито сега. Преди години беше десет лева, а сега – десет евро", споделя Анди Сърл, британски заселник.

Оказва се, че линията Бяла Черква – Вишовград – Росица е нерентабилна за превозвачите.